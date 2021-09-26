Квон – о победе в Нур-Султане: вообще не думал, что выиграю турнир

Теннисист из Южной Кореи, 82-я ракетка мира Сун Ву Квон прокомментировал свой дебютный титул в карьере на уровне ATP. Напомним, в решающем матче со счётом 7:6 (8:6), 6:3 Квон обыграл Джеймса Дакворта из Австралии.

«Я просто концентрировался на текущем матче. Вообще не рассчитывал, что выиграю турнир. После каждой победы я думал только о следующей игре. Сегодня был идеальный день для меня. Главное, что я расслабился и не паниковал, был серьезен и сосредоточен.

Особенно тяжелым для меня получился четвертьфинал против Ласло Дьере, я играл нестабильно, но старался сохранять спокойствие», — приводит слова Квона официальный сайт ATP.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $ 480 тыс. За победу представитель Южной Кореи получит более $ 47 тыс.