Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Квон – о победе в Нур-Султане: вообще не думал, что выиграю турнир

Квон – о победе в Нур-Султане: вообще не думал, что выиграю турнир
Комментарии

Теннисист из Южной Кореи, 82-я ракетка мира Сун Ву Квон прокомментировал свой дебютный титул в карьере на уровне ATP. Напомним, в решающем матче со счётом 7:6 (8:6), 6:3 Квон обыграл Джеймса Дакворта из Австралии.

«Я просто концентрировался на текущем матче. Вообще не рассчитывал, что выиграю турнир. После каждой победы я думал только о следующей игре. Сегодня был идеальный день для меня. Главное, что я расслабился и не паниковал, был серьезен и сосредоточен.

Особенно тяжелым для меня получился четвертьфинал против Ласло Дьере, я играл нестабильно, но старался сохранять спокойствие», — приводит слова Квона официальный сайт ATP.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $ 480 тыс. За победу представитель Южной Кореи получит более $ 47 тыс.

Новость по теме
Южнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021