Квон – о победе в Нур-Султане: вообще не думал, что выиграю турнир
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Теннисист из Южной Кореи, 82-я ракетка мира Сун Ву Квон прокомментировал свой дебютный титул в карьере на уровне ATP. Напомним, в решающем матче со счётом 7:6 (8:6), 6:3 Квон обыграл Джеймса Дакворта из Австралии.
«Я просто концентрировался на текущем матче. Вообще не рассчитывал, что выиграю турнир. После каждой победы я думал только о следующей игре. Сегодня был идеальный день для меня. Главное, что я расслабился и не паниковал, был серьезен и сосредоточен.
Особенно тяжелым для меня получился четвертьфинал против Ласло Дьере, я играл нестабильно, но старался сохранять спокойствие», — приводит слова Квона официальный сайт ATP.
Призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $ 480 тыс. За победу представитель Южной Кореи получит более $ 47 тыс.
Новость по темеЮжнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане
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