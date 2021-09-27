Давыденко: не думаю, что Надаль или Федерер всё ещё в состоянии взять «Большой шлем»

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что в теннисе больше нет знаменитого Биг-3, в который входили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

«Думаю, уже всё поменялось. Надалю и Федереру с такими травмами, паузами будет тяжело возвращаться. Конечно, фанаты меня сейчас загнобят и скажут: «Нет! Чушь несёт». Они будут уступать потихонечку, уходить. Да, смогут выигрывать, например, «Мастерсы». Но не думаю, что в состоянии взять «Большой шлем», где нужно играть пять сетов. Они ещё могут позволить себе две-три партии и полуторачасовой формат. Так пройти турнир можно, но чтобы ещё и хроническая травма не вылезла: у Федерера – колено, у Надаля – голеностоп. Потому что любая нагрузка выходит боком, и игроки сразу снимаются с матча.

Появляются новые игроки, молодые. Если как я, болельщики за 40+, привыкли смотреть на Джоковича, Федерера, Надаля, то 16-летние будут фанатами Зверева, Медведева, Рублёва. Приходят новые фанаты, и будет новый теннис», — приводит слова Давыденко Eurosport.