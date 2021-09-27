Кудерметова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Чикаго

Завершилась встреча первого круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За всю игру Кудерметова сделала 17 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Калинской 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.
В следующем круге Вероника встретится с победителем пары Лорен Дэвис (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).
- 27 сентября 2021
-
19:44
-
19:37
-
18:45
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:46
-
15:58
-
15:37
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
-
10:37
-
10:30
-
10:02
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:24
-
08:21
-
08:18
-
08:14
-
00:53
-
00:24
- 26 сентября 2021
-
23:34
-
23:17
-
21:46
-
21:35
-
21:13
-
20:37