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Кудерметова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Чикаго

Кудерметова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Чикаго
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Завершилась встреча первого круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За всю игру Кудерметова сделала 17 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Калинской 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В следующем круге Вероника встретится с победителем пары Лорен Дэвис (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).

Чикаго-2. 1-й круг
27 сентября 2021, понедельник. 17:10 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 10 		4 6
6 8 		6 2
         
Анна Калинская
151
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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