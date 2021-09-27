Кудерметова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Чикаго

Завершилась встреча первого круга турнира в Чикаго, в котором российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За всю игру Кудерметова сделала 17 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Калинской 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 брейка при 8 брейк-пойнтах.

В следующем круге Вероника встретится с победителем пары Лорен Дэвис (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Всего участие во втором турнире в Чикаго принимают 56 спортсменок. Матчи проходят на хардовом покрытии, а общий призовой фонд соревнований составил $ 565 530. Победителем Чикаго-1, проходившего в августе, стала Элина Свитолина (Украина).