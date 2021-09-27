«Бью-бью, а он как стена. Ему было 17». Давыденко вспомнил первую встречу с Джоковичем

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал о первой встрече с сербом Новаком Джоковичем.
«Когда я был в десятке мира в Риме, перед турниром у меня прошла тренировка. Итальянец Рикардо Пьятти – коуч Шараповой, а сегодня Янника Синнера – тогда работал с Джоковичем. А Новак только-только начинал, молодой был. Даже ещё не играл тысячники в Риме. Он либо просто тренировался, либо проходил квалификацию. Помню, что я бью-бью, а он, как стена, всё тащит. Тогда ему было 17 лет. Ну молодой и молодой. А проходит годик, и он как выстреливает в десятку. Здрасьте! Неожиданный момент», — приводит слова Давыденко Eurosport.
Николай Давыденко — победитель 21 турнира категории АТР, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и обладатель Кубка Дэвиса — 2006 в составе национальной сборной России.
- 27 сентября 2021
-
23:00
-
21:55
-
20:44
-
19:44
-
19:37
-
18:45
-
18:15
-
17:54
-
16:46
-
16:46
-
15:58
-
15:37
-
14:55
-
14:37
-
14:23
-
12:57
-
12:31
-
12:01
-
11:50
-
11:29
-
10:37
-
10:30
-
10:02
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:24
-
08:21
-
08:18
-
08:14
-
00:53
-
00:24
- 26 сентября 2021
-
23:34
-
23:17
-
21:46