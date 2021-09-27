«Бью-бью, а он как стена. Ему было 17». Давыденко вспомнил первую встречу с Джоковичем

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал о первой встрече с сербом Новаком Джоковичем.

«Когда я был в десятке мира в Риме, перед турниром у меня прошла тренировка. Итальянец Рикардо Пьятти – коуч Шараповой, а сегодня Янника Синнера – тогда работал с Джоковичем. А Новак только-только начинал, молодой был. Даже ещё не играл тысячники в Риме. Он либо просто тренировался, либо проходил квалификацию. Помню, что я бью-бью, а он, как стена, всё тащит. Тогда ему было 17 лет. Ну молодой и молодой. А проходит годик, и он как выстреливает в десятку. Здрасьте! Неожиданный момент», — приводит слова Давыденко Eurosport.

Николай Давыденко — победитель 21 турнира категории АТР, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и обладатель Кубка Дэвиса — 2006 в составе национальной сборной России.