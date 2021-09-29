Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диего Шварцман и Энди Маррей пробились во второй круг турнира в Сан-Диего

Диего Шварцман и Энди Маррей пробились во второй круг турнира в Сан-Диего
Комментарии

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч одноимённого турнира, в котором 29-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман (15-й номер рейтинга) без сопротивления обыграл 29-летнего представителя Италии Федерико Гайо (154-й номер рейтинга) в двух сетах – 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут. Во втором круге его соперником станет 24-летний представитель Южной Африки Ллойд Джордж Харрис (32-е место рейтинга).

В параллельном матче 34-летний британец Энди Маррей (109-е место рейтинга) разобрался с американцем Денисом Кудлой (94-е место рейтинга) за 1 час и 9 минут (6:3, 6:2). Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд (10-е место рейтинга).

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP 250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Его призовой фонд составляет $ 600 тыс.

Сан-Диего. 1-й круг
29 сентября 2021, среда. 05:10 МСК
Федерико Гайо
154
Италия
Федерико Гайо
Ф. Гайо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Сан-Диего. 1-й круг
29 сентября 2021, среда. 03:40 МСК
Денис Кудла
94
США
Денис Кудла
Д. Кудла
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Энди Маррей
109
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021