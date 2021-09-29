Диего Шварцман и Энди Маррей пробились во второй круг турнира в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч одноимённого турнира, в котором 29-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман (15-й номер рейтинга) без сопротивления обыграл 29-летнего представителя Италии Федерико Гайо (154-й номер рейтинга) в двух сетах – 6:2, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час и 26 минут. Во втором круге его соперником станет 24-летний представитель Южной Африки Ллойд Джордж Харрис (32-е место рейтинга).
В параллельном матче 34-летний британец Энди Маррей (109-е место рейтинга) разобрался с американцем Денисом Кудлой (94-е место рейтинга) за 1 час и 9 минут (6:3, 6:2). Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд (10-е место рейтинга).
Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP 250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Его призовой фонд составляет $ 600 тыс.
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