Анастасия Потапова победила Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Франции Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан) со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.
На счету россиянки не оказалось ни одного эйса и сразу 7 двойных ошибок при 6 реализованных брейк-пойнтах из 11. У её соперницы идентичная статистика: 0 подач навылет, 7 двойных ошибок, 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Анастасии Потаповой предстоит встретиться с победителем пары Зарина Дияс — Ребекка Петерсон, которые представляют Казахстан и Швецию соответственно.
Матчи турнира в Нур-Султане проходят на хардовом покрытии, призовой фонд составил $ 235 238.
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