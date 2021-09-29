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Анастасия Потапова победила Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане

Анастасия Потапова победила Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Франции Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан) со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

На счету россиянки не оказалось ни одного эйса и сразу 7 двойных ошибок при 6 реализованных брейк-пойнтах из 11. У её соперницы идентичная статистика: 0 подач навылет, 7 двойных ошибок, 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Анастасии Потаповой предстоит встретиться с победителем пары Зарина Дияс — Ребекка Петерсон, которые представляют Казахстан и Швецию соответственно.

Матчи турнира в Нур-Султане проходят на хардовом покрытии, призовой фонд составил $ 235 238.

Нур-Султан (ж). 2-й круг
29 сентября 2021, среда. 08:10 МСК
Кристина Младенович
62
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Анастасия Потапова
80
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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