Рафаэль Надаль установил впечатляющее статистическое достижение
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль установил впечатляющее статистическое достижение. На протяжении 6000 дней подряд Надаль пребывает в первой десятке мирового рейтинга, куда попал 25 апреля 2005 года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» ATP Tour.
Посмотреть фото Надаля можно в официальном «твиттере» ATP Tour.
В настоящее время Рафаэль Надаль взял паузу в карьере до конца сезона, чтобы залечить травму стопы. 20 августа испанский теннисист заявил о своём решении досрочно завершить сезон. Впервые после «Ролан Гаррос» – 2021 Надаль выступил на турнире ATP в Вашингтоне в начале августа и завершил борьбу за титул в третьем круге, проиграв Ллойду Джорджу Харрису из ЮАР.
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