Варвара Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Нур-Султане

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче она проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк.



Для победы Ван Эйтванк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу бельгийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.



Грачёва выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Ван Эйтванк 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.



За выход в финал турнира Ван Эйтванк сразится с победительницей встречи между представительницей Румынии Жаклин Кристиан и Александрой Крунич из Сербии.