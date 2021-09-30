Варвара Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В четвертьфинальном матче она проиграла представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк.
Для победы Ван Эйтванк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу бельгийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Грачёва выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Ван Эйтванк 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира Ван Эйтванк сразится с победительницей встречи между представительницей Румынии Жаклин Кристиан и Александрой Крунич из Сербии.
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