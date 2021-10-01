Каспер Рууд: борьба Маррея с травмой стала для меня источником вдохновения

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира в Сан-Диего (США).
«На противоположной от меня стороне корта находилась легенда тенниса последнего десятилетия. Даже то, что он делал последние несколько лет, борясь с очень серьёзной травмой, стало для меня источником вдохновения. Также в течение последних 10-15 лет он вдохновлял меня смотреть по телевизору, как он борется и всегда находит способ никогда не сдаваться. Для него это были неудачные два года, но я рад видеть его снова, и я думаю, что сегодня он играл на высоком уровне.
Приятно быть здесь, в Сан-Диего. Я тут в первый раз. Это отличный город. Мы, теннисисты, обычно не имеем возможности увидеть западное побережье. Надеюсь, что турнир в Сан-Диего будут проводить ещё много лет», — приводит слова Рууда АТР.
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