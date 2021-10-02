Павлюченкова: рада, что турнир в Индиан-Уэллсе перенесли на октябрь
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своём настрое перед турниром в Индиан-Уэллсе.
«В Индиан-Уэллсе отлично. Второй день здесь. Настроение прекрасное. Я люблю этот турнир. Тем более, получается, его не было в марте в этом году. Я рада, что перенесли на октябрь. Даже интересно что-то новое. Я люблю всегда новое.
Впереди Индиан-Уэллс, Кубок Кремля. Конечно, хочется по максимуму выступить хорошо. И настрой все силы бросить туда, поэтому надеюсь, всё получится», — сказала Павлюченкова в эфире программы «Все на Матч!»
Турнир в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) пройдет с 4 по 17 октября. Кубок Кремля состоится с 16 по 24 октября. Матчи турнира будут проводиться в Москве в ДС имени Ирины Винер-Усмановой и ДС «Лужники».
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