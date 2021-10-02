Павлюченкова — о Кубке Билли Джин Кинг: жду с нетерпением, у нас отличная команда

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями перед Кубком Билли Джин Кинг.

«Кубок Федерации, новый формат, я в нереальном предвкушении. Во-первых, у нас будет отличная команда. С Дашей Касаткиной мы дружим хорошо. И я рада, что мы обе выступим как первый и второй номера от России. И тем более турнир пройдет в Праге. В общем, я жду с нетерпением, что у нас получится хорошо выступить и что хватит сил после такого насыщенного сезона», — сказала Павлюченкова в эфире программы «Все на Матч!».



Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Праге на «O2 Arena» с 1 по 6 ноября. 12 команд разбиты на 4 группы, россиянки попали в группу А вместе с Францией и Канадой. От России выступят Павлюченкова, Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Капитан — Игорь Андреев. Четыре победителя групп пройдут в полуфинал.