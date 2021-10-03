Рууд высказался о победе над Димитровым и выходе в финал турнира в Сан-Диего

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над Григором Димитровым из Болгарии в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Я просто старался цепляться за каждый гейм. Концовка матча была очень упорной, как обычно бывает во многих матчах. Я рад, что смог пройти дальше.

Такие победы добавляют мне уверенности, что я могу выигрывать турниры. В финале я оставлю все силы», — приводит слова Рууда Tennis Majors.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего. На стадии полуфинала он проиграл 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.