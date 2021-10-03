Рууд обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Сан-Диего

В полуфинале турнира в Сан-Диего норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом со счётом 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в финал турнира.
Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Норвежец сделал три эйса, совершил две двойные ошибки, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Димитров сделал четыре эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.
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Ранее российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего. На стадии полуфинала он проиграл 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.
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