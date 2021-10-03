Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Сан-Диего

Рууд обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Сан-Диего
Комментарии

В полуфинале турнира в Сан-Диего норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом со счётом 6:4, 4:6, 6:4 и вышел в финал турнира.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Норвежец сделал три эйса, совершил две двойные ошибки, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Димитров сделал четыре эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

Сан-Диего. 1/2 финала
03 октября 2021, воскресенье. 02:30 МСК
Григор Димитров
29
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего. На стадии полуфинала он проиграл 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.

Новость по теме
Рублёв проиграл Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021