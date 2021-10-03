Каспер Рууд может стать первым теннисистом с победами в 5 турнирах ATP в этом сезоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд может стать первым теннисистом с победами в 5 турнирах ATP в текущем сезоне. Напомним, 10-я ракетка мира одержал победу над Григором Димитровым из Болгарии в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч завершился в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Финальный матч турнира в Сан-Диего с британцем Кэмероном Норри станет для Рууда пятым финалом в этом году. Ранее норвежец побеждал в финалах турниров в Женеве (Швейцария), Бостаде (Швеция), Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия). При этом Рууд за четыре финальных встречи не проиграл ни одного сета.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего. В полуфинальном матче он проиграл 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Напомним, турнир в Сан-Диего (США) категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс.