Призовые чемпионов Индиан-Уэллса будут самыми высокими в посткоронавирусную эпоху
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Организаторы «Мастерса» в Индиан-Уэллсе смогли заявить призовой фонд в 100-процентном размере от последнего розыгрыша в 2019 году – $ 16 718 910. Больше ни одному другому «Мастерсу» в посткоронавирусную эпоху это сделать не удалось.
Помимо 1000 рейтинговых очков победители турнира увезут домой чек на сумму $ 1 209 730. Для сравнения отметим, что в посткоронавирусную эпоху из всех «Мастерсов» самый большой чек до этого был вручен в Цинциннати-2021 – $ 654 815. И всё же $ 1 209 730 – это на 10,66% меньше по сравнению с той суммой, которую получили Доминик Тим и Бьянка Андрееску в 2019 году. То есть призовой фонд Индиан-Уэллса остался прежним, но суммы по раундам были перераспределены в пользу квалифаеров и неудачников первых кругов.
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