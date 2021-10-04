Рууд: Лэйверу нужно приходить на все мои матчи. Когда он на трибунах, я играю очень хорошо

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал нахождение Рода Лэйвера на трибунах во время финала турнира в Сан-Диего (США). Для Рууда победа в этом соревновании стала пятой в этом сезоне.
«Особая благодарность Роду, который является легендой. Думаю, что теперь ему нужно приходить на все мои матчи, потому что я играю действительно хорошо, когда он наблюдает с трибун. Надеюсь, что он приедет в Индиан-Уэллс на следующей неделе, чтобы посмотреть турнир.
Забавно это говорить, но очевидно, что у Даниила и Новака есть более крупные титулы, поэтому я бы не возражал поменяться с ними. Хотел бы, чтобы у меня была возможность сменить пять титулов АТР-250 на три «Больших шлема». Но было бы здорово закончить год с наибольшим количеством титулов. Я старался играть действительно хорошо в финале, руководствуясь мыслью «сейчас или никогда». Самое время привнести свою игру. В этом году я был идеален в пяти финалах из пяти. Во всех из них я играл против хороших игроков», — приводит слова Рууда АТР.
- 4 октября 2021
-
11:39
-
10:56
-
10:34
-
10:32
-
10:06
-
10:02
-
09:54
-
09:30
-
09:10
-
09:03
-
08:34
-
08:26
-
08:19
-
08:15
-
07:55
-
03:21
-
00:15
-
00:00
- 3 октября 2021
-
23:21
-
21:33
-
20:58
-
18:17
-
16:01
-
15:54
-
15:10
-
14:29
-
14:05
-
13:30
-
12:52
-
12:06
-
11:28
-
11:27
-
10:17
-
09:47
-
09:27