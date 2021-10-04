Рууд: Лэйверу нужно приходить на все мои матчи. Когда он на трибунах, я играю очень хорошо

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал нахождение Рода Лэйвера на трибунах во время финала турнира в Сан-Диего (США). Для Рууда победа в этом соревновании стала пятой в этом сезоне.



«Особая благодарность Роду, который является легендой. Думаю, что теперь ему нужно приходить на все мои матчи, потому что я играю действительно хорошо, когда он наблюдает с трибун. Надеюсь, что он приедет в Индиан-Уэллс на следующей неделе, чтобы посмотреть турнир.

Забавно это говорить, но очевидно, что у Даниила и Новака есть более крупные титулы, поэтому я бы не возражал поменяться с ними. Хотел бы, чтобы у меня была возможность сменить пять титулов АТР-250 на три «Больших шлема». Но было бы здорово закончить год с наибольшим количеством титулов. Я старался играть действительно хорошо в финале, руководствуясь мыслью «сейчас или никогда». Самое время привнести свою игру. В этом году я был идеален в пяти финалах из пяти. Во всех из них я играл против хороших игроков», — приводит слова Рууда АТР.