Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии

ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии
Комментарии

ATP объявила о том, что открыла расследование в отношении теннисиста Александра Зверева, которого обвиняют в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.

«Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьёзны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять меры касаемо дальнейших действий. Мы полагаем, что Зверев приветствует наше расследование, и признаём, что он отверг все обвинения», — сказал генеральный директор ATP Массимо Кальвелли.

В настоящий момент Зверев занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона в 2020 году.

«Я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет» «Я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021