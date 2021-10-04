ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии
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ATP объявила о том, что открыла расследование в отношении теннисиста Александра Зверева, которого обвиняют в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
«Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьёзны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять меры касаемо дальнейших действий. Мы полагаем, что Зверев приветствует наше расследование, и признаём, что он отверг все обвинения», — сказал генеральный директор ATP Массимо Кальвелли.
В настоящий момент Зверев занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона в 2020 году.
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