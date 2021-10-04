Объявлены составы сборных, которые примут участие в финале Кубка Билли-Джин Кинг

Пресс-служба Кубка Билли-Джин Кинг опубликовала составы сборных, которые сыграют в финальной стадии турнира. Соревнования пройдут в Праге (Чехия) с 1 по 6 ноября.

Примечательно, что вторая ракетка мира Арина Соболенко не поможет национальной команде в борьбе за трофей.

Группа A

Россия

Анастасия Павлюченкова

Дарья Касаткина

Вероника Кудерметова

Екатерина Александрова

Людмила Самсонова

Канада

Лейла Фернандес

Ребекка Марино

Франсуаза Абанда

Габриэла Дабровски

Франция

Каролин Гарсия

Ализе Корне

Клара Бюрель

Фиона Ферро

Группа B

Австралия

Айла Томлянович

Астра Шарма

Сторм Сандерс

Эллен Перес

Оливия Гадеки

Беларусь

Виктория Азаренко

Александра Соснович

Ольга Говорцова

Юлия Готовко

Лидия Морозова

Бельгия

Элизе Мертенс

Алисон ван Уйтванк

Гретье Миннен

Марина Заневская

Кирстен Флипкенс

Группа C

США

Джессика Пегула

Даниэль Коллинз

Слоан Стивенс

Коко Вандевеге

Каролин Долхайд

Испания

Гарбинье Мугуруса

Паула Бадоса

Сара Соррибес-Тормо

Нурия Парризас Диас

Карла Суарес Наварро

Словакия

Анна Шмидлова

Кристина Куцова

Виктория Кузьмова

Ребекка Шрамкова

Тереза Михаликова

Группа D

Швейцария

Белинда Бенчич

Жиль Тайкманн

Виктория Голубич

Штефани Фогеле

Германия

Анжелика Кербер

Андреа Петкович

Анна-Лена Фридзам

Джули Нимайер

Настасья Шунк

Чехия

Барбора Крейчикова

Маркета Вондроушова

Тереза Мартинцова

Катержина Синякова

Люси Градецка.