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Рафаэль Надаль трогательно отреагировал на завершение карьеры баскетболиста Пау Газоля

Рафаэль Надаль трогательно отреагировал на завершение карьеры баскетболиста Пау Газоля
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отреагировал на новость о завершении карьеры знаменитого тяжёлого форварда Пау Газоля.

«Величайшая легенда испанского спорта уходит! Хотелось бы сказать многое, но самое главное – спасибо, Пау», — написал Надаль в своём «твиттере».

Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА. После вылета с Олимпийских игр — 2020, где сборная Испании дошла до 1/4 финала, Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду. Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды были чемпионами Европы (2009, 2011).

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