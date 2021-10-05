Рафаэль Надаль трогательно отреагировал на завершение карьеры баскетболиста Пау Газоля

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отреагировал на новость о завершении карьеры знаменитого тяжёлого форварда Пау Газоля.
«Величайшая легенда испанского спорта уходит! Хотелось бы сказать многое, но самое главное – спасибо, Пау», — написал Надаль в своём «твиттере».
Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА. После вылета с Олимпийских игр — 2020, где сборная Испании дошла до 1/4 финала, Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду. Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды были чемпионами Европы (2009, 2011).
- 5 октября 2021
-
23:05
-
22:53
-
22:43
-
21:38
-
21:13
-
20:28
-
18:40
-
17:32
-
16:35
-
15:29
-
15:04
-
14:26
-
14:13
-
11:17
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:17
-
00:55
-
00:26
-
00:13
-
00:00
- 4 октября 2021
-
23:17
-
22:11
-
20:39
-
20:08
-
19:42
-
18:39
-
16:20
-
15:58
-
15:40
-
15:17
-
14:55