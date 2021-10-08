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Даниил Медведев получил подарок от EA Sports после «мёртвой рыбы» в финале US Open

Даниил Медведев получил подарок от EA Sports после «мёртвой рыбы» в финале US Open
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что получил в подарок от EA Sports несколько кодов для FIFA, после того как исполнил «мёртвую рыбу» сразу после победы в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Медведев победил лидера мирового рейтинга Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Да, они действительно отправили несколько кодов для FIFA для меня и для моих друзей. Я раздарил их всем друзьям, которые играют. Но не игрокам Ultimate Team.

Я не взял свою PlayStation сюда (на турнир в Индиан-Уэллсе. — Прим. «Чемпионата»). Я сыграл два или три раза, но у меня нет команды. Надеюсь, они смогут дать мне нескольких игроков. Было бы забавно». — приводит слова Медведева Daily Express.

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