Карен Хачанов: следующая Олимпиада будет для меня в приоритете

Российский теннисист Карен Хачанов поделился планами об участии в летних Олимпийских играх в Париже.

«Конечно, мысли были. Но в любом случае ещё пару лет до следующей Олимпиады, но я уверен, что она также будет для меня в приоритете. Я бы очень хотел вернуться, надеюсь, уже к тому времени Олимпиада пройдёт со зрителями, и мы будем представлять сборную России, сможем играть за страну в полной мере. Надеюсь, это будет возможно, потому что в этом году, скажу честно, это, наверное, единственное чего не хватало», — приводит слова Хачанова пресс-служба Кубка Кремля.

Церемония открытия 33-х по счёту летних Олимпийских игр планируется на 26 июля 2024. Датой церемонии закрытия соревнований называется 11 августа 2024.