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Экс-менеджер Шараповой, работающий с Радукану, сравнил ранние победы Марии и Эммы на ТБШ

Экс-менеджер Шараповой, работающий с Радукану, сравнил ранние победы Марии и Эммы на ТБШ
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Спортивный агент Макс Айзенбад, ранее работавший с россиянкой Марией Шараповой, а сейчас представляющий интересы британки Эммы Радукану, рассказал в чём заключается разница между ранними триумфами обеих теннисисток на ТБШ.

Напомним, Шарапова в 17-летнем возрасте сумела выиграть Уимблдон-2004. Радукану стала чемпионкой US Open — 2021 в 18 лет.

«Конечно же, разница есть. В 2004 году не было никаких социальных сетей, тогда как сейчас интернет и медиа в целом очень быстро двигают вперёд вас и истории, подобные той, которая случилась у Радукану», — цитирует Айзенбада New York Times.

Уже через неделю после своего триумфа на US Open Радукану ворвалась в топ-5 действующих теннисисток по количеству подписчиков в «Инстаграм». На сегодняшний день она уже обошла по данному показателю канадку Эжени Бушар уступает лишь Серене Уильямс, Сане Мирзе и Наоми Осаке. Перед стартом Уимблдона у Радукуну было всего 17 тыс. подписчиков.

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