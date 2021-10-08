Экс-менеджер Шараповой, работающий с Радукану, сравнил ранние победы Марии и Эммы на ТБШ

Спортивный агент Макс Айзенбад, ранее работавший с россиянкой Марией Шараповой, а сейчас представляющий интересы британки Эммы Радукану, рассказал в чём заключается разница между ранними триумфами обеих теннисисток на ТБШ.
Напомним, Шарапова в 17-летнем возрасте сумела выиграть Уимблдон-2004. Радукану стала чемпионкой US Open — 2021 в 18 лет.
«Конечно же, разница есть. В 2004 году не было никаких социальных сетей, тогда как сейчас интернет и медиа в целом очень быстро двигают вперёд вас и истории, подобные той, которая случилась у Радукану», — цитирует Айзенбада New York Times.
Уже через неделю после своего триумфа на US Open Радукану ворвалась в топ-5 действующих теннисисток по количеству подписчиков в «Инстаграм». На сегодняшний день она уже обошла по данному показателю канадку Эжени Бушар уступает лишь Серене Уильямс, Сане Мирзе и Наоми Осаке. Перед стартом Уимблдона у Радукуну было всего 17 тыс. подписчиков.
- 8 октября 2021
-
22:12
-
21:41
-
20:37
-
19:21
-
18:57
-
17:27
-
16:56
-
16:46
-
16:41
-
16:08
-
13:43
-
12:59
-
12:18
-
11:49
-
11:41
-
10:38
-
09:51
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:21
-
09:18
-
09:13
-
09:00
-
08:19
-
08:16
-
05:27
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 7 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
23:00
-
21:45
-
20:57