«Состояние нестояния». Арина Соболенко – о том, как переносит коронавирус
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Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко поделилась подробностями своего заболевания коронавирусом по прилёте в Индиан-Уэллс (США) на турнир WTA-1000, посев которого должна была возглавить.
«У меня такого ещё не было. Кашель, горло, нос. Очень сильно, невыносимо давило голову. Состояние нестояния было. И потом как-то постепенно начали пропадать запахи, вкус. Ещё пока ничего особо не чувствую.
Особенно в первые дни я действительно очень сильно болела. Мне было вообще хреново. Я лежала, не вставала…А потом постепенно, как начало становиться лучше, уже стала тренироваться, двигаться. Хочется уже скорее на свободу», — приводит слова Соболенко Sputnik со ссылкой на YouTube-канал «Главный Тур».
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