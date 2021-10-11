Азаренко обыграла Квитову и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут, за которые Азаренко сделала 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 и 11 брейк-пойнтов. На счету Квитовой 3 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем туре Азаренко сыграет с соотечественницей Александрой Саснович.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.