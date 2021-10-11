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Азаренко обыграла Квитову и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Азаренко обыграла Квитову и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут, за которые Азаренко сделала 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 и 11 брейк-пойнтов. На счету Квитовой 3 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем туре Азаренко сыграет с соотечественницей Александрой Саснович.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 октября 2021, понедельник. 04:35 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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