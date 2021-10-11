Тарпищев заявил, что Маррею и Шаповалову было отказано в уайлд-кард на Кубок Кремля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто подавал заявки на получение уайлд-кард на мужской турнир ВТБ Кубок Кремля.

«Для нас самое главное состоит в том, что в заявку попали все четыре сильнейших россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Да и другие известные фамилии там есть. В Москву, кстати, просились полуфиналист Уимблдона канадец Денис Шаповалов и экс первая ракетка мира британец Энди Маррей. Но это произошло уже после истечения срока заявки, и мы отказали им в уайлд-кард, которые рассчитываем выделить своим спортсменам. Главные претенденты — Евгений Донской и Роман Сафиуллин. А в отборочную сетку, где на 16 мест записалось 88 человек, надо постараться по возможности в качестве поощрения дать уайлд-кард нашим парням, которые недавно выиграли в Турции юниорский Кубок Дэвиса, Максиму Жукову, Ярославу Дёмину и Данилу Панарину. Не хочется кому-то делать лишних комплиментов, но у Жукова, на мой взгляд, очень хорошие задатки для того, чтобы стать игроком высокого уровня. Он держит мяч на хорошей скорости и обладает тактическим мышлением, выбирая правильные игровые варианты. Хорошо бы только ещё немного подрасти», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».