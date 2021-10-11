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Шамиль Тарпищев рассказал, насколько снизился общий призовой фонд Кубка Кремля

Шамиль Тарпищев рассказал, насколько снизился общий призовой фонд Кубка Кремля
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об изменениях в общем призовом фонде турнира ВТБ Кубок Кремля, который пройдёт в Москве с 16 по 24 октября.

«Бюджет турнира несколько снизился: с 784 млн до 740 млн руб. Общий призовой фонд, который обеспечивается нашим титульным спонсором ВТБ, тоже немного сократился — с $ 1,7 млн до $ 1,345 млн. Однако призовой фонд мужского турнира — почти $ 780 тыс.— значительно превосходит средний уровень категории ATP-250. Женщины же у нас разыграют $ 565 тыс., что вполне соответствует уровню категории WTA-500.

Связаны ли сокращения с пандемией? Отчасти да. При этом подрядчики, выполняющие подготовку арен, просят оплатить их работу заранее. Ведь мы обязаны создать необходимую инфраструктуру: уложить корты, организовать ресторан для игроков, смонтировать нужное освещение, с которым возникли определённые проблемы. Не говоря уже о том, что требуется выполнить все обязательства перед спонсорами и, разумеется, требования Роспотребнадзора по безопасности болельщиков. Раньше мы заключали договоры — они выполнялись, и происходил расчёт. А теперь работы начинаются только при условии предоплаты, поскольку трудиться с неизвестным эффектом на выходе подрядчики побаиваются», — цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».

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