Циципас обыграл Фоньини и вышел в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Цицпас 10 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фоньини сделал один эйс и реализовал три брейк-пойнта из 11.
На следующей стадии турнира Циципас встретится с австралийцем Алексом де Минором, ранее обыгравшим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 6:2.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 октября 2021, среда. 05:55 МСК
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
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|6
Стефанос Циципас
С. Циципас
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.
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