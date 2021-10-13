Циципас обыграл Фоньини и вышел в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Цицпас 10 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Фоньини сделал один эйс и реализовал три брейк-пойнта из 11.

На следующей стадии турнира Циципас встретится с австралийцем Алексом де Минором, ранее обыгравшим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы. Возглавил посев текущего розыгрыша россиянин Даниил Медведев.