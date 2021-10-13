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Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Энди Маррея

Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Энди Маррея
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга он оказался сильнее представителя Великобритании Энди Маррея.

Для победы Звереву потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Зверев выполнил восемь эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Маррей восемь раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев сразится с французом Гаэлем Монфисом, победившим Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 7:5, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
13 октября 2021, среда. 01:25 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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