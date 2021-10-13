Дмитрий Турсунов рассказал, в чём Аслан Карацев похож на Марата Сафина

Экс 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о физических особенностях российского теннисиста Аслана Карацева. Ранее Аслан заявлял, что Турсунов помогал ему по ходу карьеры.

«У него всегда были массивные икры. Думаю, это его фирменный знак. У каждого «телёнка» должно быть своё лого. Если без шуток, да, в нём всегда был заметен талант. Сознательно или подсознательно, не знаю, но двигался по корту он всегда потрясающе. Он не самый высокий парень в туре, но очень спортивный. Это проявляется в его движениях, в том, как он контролирует своё тело. Этому даже сложно научить, такое происходит естественно, можно только улучшить на тренировках. Думаю, изначально у него просто было хорошее телосложение для тенниса. Он не слишком высокий, не слишком грузный. В каком-то смысле Аслан – человек да Винчи в теннисе.

Раньше Карацев хорошо чувствовал мяч, у него была сила, но его действия были не такими агрессивными. Его ускорения мяча довольно линейны, поэтому не кажется, что он бьёт со всей силы. Аслан похож на Марата Сафина, но Марат был немного выше, у него были более длинные рычаги. Но он также был спортивным, двигался по корту как кошка, так что Аслан в этом смысле чем-то похож на него», — приводит слова Турсунова пресс-служба ATP.