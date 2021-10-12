Карацев выбил из сетки Индиан-Уэллса канадца с русскими корнями и рвётся в топ-20 рейтинга

Россиянин Аслан Карацев впервые пробился в 4-й круг на турнире серии «Мастерс». Он выбил из сетки Индиан-Уэллса канадца с русскими корнями Дениса Шаповалова.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который проходит в калифорнийской пустыне, настала пора матчей 3-го круга, когда сеяные встречаются с сеяными. Но есть и сенсации. Так, у женщин, прежде всего, отличилась белоруска Александра Саснович, которая выбила из сетки сразу двух чемпионок турниров «Большого шлема» — Эмму Радукану и Симону Халеп. Лаки-лузер из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя убрала с дистанции первого номера посева Каролину Плишкову из Чехии. А вот поражение действующей чемпионки Бьянки Андрееску от эстонки Анетт Контавейт назвать трудно. Андрееску в этом сезоне играла мало, она никак не может выбраться из травм. А вот Контавейт сейчас на ходу – она только что выиграла турнир WTA-500 в Остраве, причём под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова.

Из пяти российских теннисисток, попавших в основную сетку, до 4-го круга дошла только Анна Калинская, которая начала выступления ещё в квалификации. Она обыграла в трёх сетах американку Клэр Лю (WC), испанку Сару Соррибес-Тормо (28) и швейцарку Викторию Голубич. За место в 1/4 финала россиянка поспорит с Онс Жабер из Туниса (12).

У мужчин не вошедший в число сеяных Энди Маррей выбил из сетки юное дарование из Испании Карлоса Алькараса Гарфию (28) и дальше встретится с Александром Зверевым (4). Начинает обретать былую форму и Григор Димитров. Болгарин недавно дошёл до финала турнира в Сан-Диего, а в Индиан-Уэллсе уже пробился в 4-й круг и ждёт победителя пары Медведев – Краинович.

Российские мужчины дружно преодолели барьер 2-го круга. Первым в борьбу за место в 1/8 финала вступил Аслан Карацев. Для 28-летнего россиянина в этом сезоне очень многое проходит с приставкой «впервые», поскольку до 2021 года он практически не выступал в ATP-туре. Вот и участие в столь престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе для Аслана дебютное. Условия на этом турнире в Калифорнии специфические – жара, сухой воздух, тяжёлые мячи и медленные корты. А в понедельник подул ещё и ветер, который нанёс песок из пустыни. Корт превратился в наждачную бумагу. Игрокам нужно было ещё приспособиться к таким условиям.

Если в первом матче в качестве соперника Карацеву достался итальянский квалифаер Сальваторе Карузо, которого россиянин разгромил в двух сетах – 6:0, 6:2, то в 3-м круге Аслан вышел на 9-го номера посева Дениса Шаповалова. Канадца с русскими корнями тренирует знаменитый российский теннисист Михаил Южный. Любопытно, что с Шаповаловым до этого Аслан не встречался, а вот Южного в 2015 году обыграл на Кубке Кремля.

Соперники долго приспосабливались друг к другу и к непростым погодным условиям. Первые брейк-пойнты заработал Карацев в 5-м гейме, но реализовать их не смог. Потом не смог воспользоваться шансом взять подачу соперника Шаповалов. Дело шло к тай-брейку, но при счёте 5:5 Аслан всё-таки сделал брейк, а затем подал на сет – 7:5 за 1 час. Во втором сете у Дениса шансов добиться успеха на приёме вообще практически не было – Карацев играл на своей подаче мощно и агрессивно. А вот россиянин дважды сделал брейк и уверенно довёл матч до победы – 7:5, 6:2.

Так Аслан впервые в карьере вышел в 4-й круг на турнире серии «Мастерс». До этого лучшим результатом был 3-й раунд (Майами, Мадрид и Рим). Сейчас Карацев борется за попадание на Итоговую восьмёрку, и каждая победа у него на вес золота. Пока россиянин идёт 12-м в Чемпионской гонке ATP. Кроме того, по итогам Индиан-Уэллса у россиянина есть отличные шансы ворваться в топ-20 рейтинга ATP. Для этого ему надо выступить лучше, чем его преследователи.

После победы Карацева на стадион в Индиан-Уэллсе обрушился не только ветер, но и ливень. Все матчи были прерваны, после чего работники долго сушили корты и поединки Медведева и Рублёва были отложены на позднее время.