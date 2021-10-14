Медведев проиграл Димитрову и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, вылетев в четвёртом круге. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянин выполнил 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Димитрова 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 успешно использованных брейк-пойнтов из 10.
За выход в полуфинал турнира Димитров сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.
Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 октября 2021, среда. 23:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|3
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|6
|6
Григор Димитров
Г. Димитров
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