Медведев проиграл Димитрову и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев завершил участие в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, вылетев в четвёртом круге. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянин выполнил 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Димитрова 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 успешно использованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал турнира Димитров сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачом.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.