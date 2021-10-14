Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале ей удалось обыграть представительницу США Джессику Пегулу со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Азаренко сделала 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнта. На счету Пегулы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в финал Азаренко сыграет с победителем пары Шелби Роджерс (США) – Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующим победителем турнира является канадка Бьянка Андрееску, которая в финале 2019 года победила немку Анжелик Кербер. В 2020 году турнир был отменён.