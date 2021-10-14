Организаторы отказались выполнить просьбу Даниила Медведева перед матчем с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев, который проиграл болгарину Григору Димитрову в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе, рассказал, как организаторы турнира отказались выполнить его просьбу поставить матч на вечер. Медведев потерпел поражение со счётом 6:4, 4:6, 3:6, несмотря на то что по ходу поединка вёл 6:4, 4:1.
«Я понимал, что мне станет гораздно труднее контролировать мяч, особенно на подаче. Мы видели, что порой у меня вообще не шла первая подача. Поэтому я просил поставить мой матч в вечернюю сессию. Но в этот раз это было невозможно, потому что у меня до этого был выходной, а другие парни играли вчера. Они и играли вечером.
Это абсолютно нормально. Но я понимал, что это не будет моим преимуществом», — приводятся слова Медведева в «твиттере» журналиста Мусаба Абида.
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