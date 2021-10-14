Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Асланом Карацевым

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Эта победа увеличила шансы поляка на попадание на Итоговый чемпионат АТР в Турине.
«Конечно, я хочу выступить в Турине. Это завершающий турнир года для восьми лучших игроков мира, так что я стараюсь сделать всё возможное, чтобы туда попасть. Просто старайся изо всех сил, и, кто бы там ни был, это означает, что у них выдался более удачный год, чем у тебя. Сегодняшнее моё выступление было хорошим. Я также заработал несколько очков на подаче, это было очень важно для сегодняшней игры», — приводит слова Хуркача АТР.
Хуркач сравнял счёт в серии матчей с Карацевым — 1:1, взяв реванш за поражение от Аслана в Сан-Диего в сентябре. В четвертьфинале он встретится с болгарином Григором Димитровым, оказавшимся сильнее Даниила Медведева.
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