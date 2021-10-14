Даниил Медведев намекнул, что может сняться с Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что может отказаться от ранее принятого решения выступить на турнире ВТБ Кубок Кремля.

«Мне нужно в ближайшие два дня решить, чем я буду заниматься, потому что я подписал контракт с турниром в Москве, а он уже на следующей неделе. Я договорился там выступить, потому что не играл там с 2018 года. Это мой родной город, поэтому я хотел дать себе хотя бы шанс там сыграть. Я даже должен участвовать в жеребьёвке.

Крайний срок для принятия решения – пятница. Но, если честно, я действительно чувствовал себя измотанным на этом турнире (в Индиан-Уэллсе. — Прим. «Чемпионата»), о чём, конечно, никогда не скажу перед матчем. Вот теперь это могу сказать.

Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что посмотрю в следующие несколько дней после этого тяжёлого матча, смогу ли я выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но мне нужно заботиться о своём здоровье. Но в любом случае я собираюсь поехать туда, просто мне нужно немного времени, чтобы понять до крайнего срока, буду ли я играть там или нет», — рассказал Медведев на пресс-конференции после поражения от Григора Димитрова на турнире в Индиан-Уэллсе.