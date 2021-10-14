«Я очень устал». Медведев объяснил, как провалил уже почти выигранный матч в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев на послематчевой пресс-конференции попытался объяснить, как он смог провалить почти выигранный матч 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

— Даниил, вы можете объяснить, что произошло в поединке с Григором Димитровым? Вы выиграли сет, вели с двумя брейками во втором, и после этого отдали сопернику 8 геймов подряд.

— Да, я хочу отметить три момента. Прежде всего, я хочу сказать, что не помню, когда я проигрывал три гейма подряд на своей подаче. Даже четыре, особенно на харде. Это показывает, насколько медленным был корт и сложные условия. Я бы даже сказал, что это было похоже на грунт, что мне не нравится, потому что проиграть четыре раза подачу – это просто недопустимо! Вот собственно почему я проиграл тот сет.

Во-вторых, я знал, что днём мне будет намного сложнее контролировать мяч, особенно на подаче (до этого Даниил на турнире провёл два матча поздно вечером. – Прим. «Чемпионата»). Вот почему в некоторые моменты у меня совершенно не шла первая подача. Именно поэтому я просил организаторов ставить мои матчи на вечер. Но в этот день это было уже невозможно, поскольку у меня до этого был выходной, а другие ребята играли вчера и им нужно было дать время на отдых. Это совершенно нормально, но я знал, что это не пойдёт мне на пользу.

В-третьих, Григор, скажу прямо, если он будет играть так, как это делал, начиная со счёта 4:1 во втором сете, он выиграет турнир. Но давайте дождёмся концовки соревнования.

— Очевидно, вы хотите побеждать в каждом матче. Но с учётом того, насколько хорошо вы играли в последнее время, сможете ли вы быстро переварить это поражение?

— 100%. Если бы я проиграл финал US Open, возможно, я был бы немного суров по отношению к себе. И хотя я ещё не обсуждал со своим тренером, но я действительно думаю, что сам вижу причины, по которым это произошло. Я не считаю, что в этом матче произошёл прям какой-то конец света. Конечно, если бы это был турнир «Большого шлема», и всё прошло бы таким образом, было бы труднее переварить такое поражение. Но в теннисе нужно учитывать очень много моментов. И я не думаю, что такое произойдёт на каком-нибудь турнире мэйджоре по многим причинам. Да, конечно я собираюсь продолжить работу над собой и своей игрой, и постараюсь стать лучше в следующий раз, потому что Индиан-Уэллс мне очень нравится. И в один прекрасный день я хочу попытаться добиться большего.

— Вам не кажется, что вы немного потеряли концентрацию, когда у вас было преимущество в два брейка во втором сете? И ещё, как вы думаете, Григор играл так же до этого момента, или же он внезапно щёлкнул каким-то переключателем во второй половине матча?

— Да, он точно щёлкнул выключателем. Говоря о себе, я, возможно, стал немного более уставшим. В то же время не то, чтобы я потерял интерес к игре. У меня всё ещё был неплохой уровень тенниса. И этого вполне могло бы хватить для многих других матчей. И возвращаясь к Григору, опять же мне нечего сказать кроме того, что он сыграл вторую половину матча лучше того поединка на US Open-2019, который я выиграл у него. Опять же, если он сохранит этот высокий уровень игры, я не вижу, чтобы он мог кому-то проиграть на этом турнире. Но давайте подождём.

— Вы не почувствовали к концу матча, что Григор начинает уставать? Потому что, когда он шёл к своему полотенцу, это было довольно медленно и было ощущение, что у него закончилось топливо.

— Да, я видел это на все 100%. Именно поэтому я не бросил играть при счёте 1:5 в третьем сете. Я знал, что иногда у него могут быть некоторые провалы, поэтому должен был продолжать оказывать на него давление. Я всё время хочу выигрывать матчи, несмотря на то, что происходило до него или вообще до турнира. Это моя главная цель. Да, я старался оказать на него давление. Я сделал всё возможное. Но при счёте 3:5 он сделал несколько виннеров и всё закончилось. Опять же, я думаю, что есть какие-то мелкие моменты, в которых я мог бы добиться большего и, возможно, из-за этого выиграть матч. В теннисе иногда бывает несколько решающих очков, но в целом нет чего-то одного, что приведёт к поражению или победе. Просто я должен был выступить в 100 раз лучше.

— Какие у вас планы на оставшуюся часть сезона?

— Мне нужно в ближайшие два дня решить, чем я буду заниматься, потому что я подписал контракт с турниром в Москве, а он уже на следующей неделе. Я договорился там выступить, потому что не играл там с 2018 года. Это мой родной город, поэтому я хотел дать себе хотя бы шанс там сыграть. Я даже должен участвовать в жеребьевке. Крайний срок для принятия решения – пятница. Но если честно, я действительно чувствовал себя измотанным на этом турнире, о чём, конечно, никогда не скажу перед матчем. Вот теперь это могу сказать. Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что я посмотрю в следующие несколько дней после этого тяжелого матча, смогу ли я выступить в Москве. Я действительно это хочу сделать, но, мне нужно заботиться о своём здоровье. Но в любом случае, я собираюсь поехать туда, просто, мне нужно немного времени, чтобы понять до крайнего срока, буду ли я играть там или нет.