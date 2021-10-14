Медведев: Димитров начал уставать, поэтому я не бросил играть при счёте 1:5 в третьем сете

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что увидел, как болгарин Григор Димитров начал уставать к концу матча 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Уроженец Москвы потерпел поражение со счётом 6:4, 4:6, 3:6.



«Да, я видел это на все 100%. Именно поэтому я не бросил играть при счёте 1:5 в третьем сете. Я знал, что иногда у него могут быть некоторые провалы, поэтому должен был продолжать оказывать на него давление. Я всё время хочу выигрывать матчи, несмотря на то что происходило до него или вообще до турнира. Это моя главная цель. Да, я старался оказать на него давление. Я сделал всё возможное. Но при счёте 3:5 он сделал несколько виннеров — и всё закончилось. Опять же, думаю, что есть какие-то мелкие моменты, в которых я мог бы добиться большего и, возможно, из-за этого выиграть матч. В теннисе иногда бывает несколько решающих очков, но в целом нет чего-то одного, что приведёт к поражению или победе. Просто я должен был выступить в 100 раз лучше», — приводит слова Медведева АТР.