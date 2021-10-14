Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Даниила Медведева о возможном снятии с Кубка Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова второй ракетки мира Даниила Медведева. Ранее Медведев, который проиграл болгарину Григору Димитрову в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе, рассказал, что может отказаться от недавно принятого решения выступить на турнире ВТБ Кубок Кремля.
«Медведев заработал очки на этом «Мастерсе» в плюс, у него была обязаловка играть. Но поражение абсолютно не является трагедией. Причина простая: общая усталость. У всех так. И у Хачанова, и у Дани. Рублёв играет с простудой. Всё нормально, Дане надо готовиться к Итоговому. Надо восстанавливаться, и всё.
Сыграет ли на Кубке Кремля? Приедет — посмотрим. Договорённость у нас есть, но будем смотреть по состоянию. Никто не будет рисковать здоровьем. Посмотрим, каким Медведев приедет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 октября 2021
-
13:18
-
12:36
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:26
-
10:10
-
09:44
-
09:31
-
09:21
-
09:05
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:00
-
07:03
-
03:31
-
02:54
-
02:35
-
01:33
-
01:25
- 13 октября 2021
-
23:48
-
23:07
-
22:32
-
22:14
-
20:55
-
20:26
-
19:46
-
18:57
-
18:38
-
18:11
-
16:51
-
16:30
-
16:10
-
15:36