Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Даниила Медведева о возможном снятии с Кубка Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова второй ракетки мира Даниила Медведева. Ранее Медведев, который проиграл болгарину Григору Димитрову в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе, рассказал, что может отказаться от недавно принятого решения выступить на турнире ВТБ Кубок Кремля.

«Медведев заработал очки на этом «Мастерсе» в плюс, у него была обязаловка играть. Но поражение абсолютно не является трагедией. Причина простая: общая усталость. У всех так. И у Хачанова, и у Дани. Рублёв играет с простудой. Всё нормально, Дане надо готовиться к Итоговому. Надо восстанавливаться, и всё.

Сыграет ли на Кубке Кремля? Приедет — посмотрим. Договорённость у нас есть, но будем смотреть по состоянию. Никто не будет рисковать здоровьем. Посмотрим, каким Медведев приедет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.