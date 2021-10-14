Донской и Сафиуллин получили уайлд-кард в основную сетку Кубка Кремля

Организаторы предоставили уайлд-кард в основную сетку мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянам Евгению Донскому, Роману Сафиуллину и Алибеку Качмазову, сообщает пресс-служба соревнованийф. Кроме того, специальное приглашение в квалификацию получат молодые теннисисты Ярослав Демин и Максим Жуков, которые входили в состав сборной России, одержавшей в этом году победу на юниорском Кубке Дэвиса.

Ранее Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что за уайлд-кард обращались полуфиналист Уимблдона канадец Денис Шаповалов и экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, но им было отказано.

Турнир категории АТР-250 Кубок Кремля пройдёт в Москве с 18 по 24 октября. Теннисисты будут играть сразу на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце спорта «Лужники».