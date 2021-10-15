Виктория Азаренко ответила на вопрос о желании полететь в космос

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила на вопрос о желании полететь в космос.

На днях на корабле New Shepard компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса совершили полёт в космос четыре пассажира.

«В космос? Не скажу, что очень хочу, но думаю, что это круто. То, что люди могут создавать технологии, которые позволяют такого достичь, – это невероятно с точки зрения развития инженерной мысли.

Лично мне очень нравится Земля. Надеюсь, наше общество будет лучше о ней заботиться, прежде чем переселится на другую планету. Таково моё мнение», — приводит слова Азаренко пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.