Виктория Азаренко ответила на вопрос о желании полететь в космос
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Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила на вопрос о желании полететь в космос.
На днях на корабле New Shepard компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса совершили полёт в космос четыре пассажира.
«В космос? Не скажу, что очень хочу, но думаю, что это круто. То, что люди могут создавать технологии, которые позволяют такого достичь, – это невероятно с точки зрения развития инженерной мысли.
Лично мне очень нравится Земля. Надеюсь, наше общество будет лучше о ней заботиться, прежде чем переселится на другую планету. Таково моё мнение», — приводит слова Азаренко пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.
Новость по темеВиктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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