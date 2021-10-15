Тодд Вудбридж назвал единственный ТБШ, который ещё в состоянии выиграть Федерер

Австралиец Тодд Вудбридж, 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, предположил, что единственный ТБШ, который ещё может выиграть экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, — это Уимблдон. На счету 40-летнего Федерера 20 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Выиграет ли он ещё один ТБШ? Очень вряд ли. Если он и может выиграть какой-то турнир, то единственный, где он может всё преодолеть, — это Уимблдон.

Он перенёс ещё одну операцию на колене. Какое-то время его не будет на корте. Не думаю, что он выступит на Australian Open. На «Ролан Гаррос» он тоже не собирается побеждать. Ему уже 40 лет», — приводит слова Вудбриджа Nine.com.au.

Последняя победа Федерера на ТБШ датирована 2018 годом, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии.