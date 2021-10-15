Анастасия Потапова назвала свою лучшую подругу в WTA-туре

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, с кем из игроков тура она поддерживает дружеские отношения.

«С Бьянкой Андрееску, с Юлей Путинцевой, с Витой Дьяченко, с Яной Сизиковой. В основном русскоговорящие девчонки из Беларуси, Украины. Из зарубежных теннисисток тоже есть пара подруг, но не так много. Бьянку я могу назвать своей лучшей подругой, мы знаем друг друга уже 11 лет, и с первого дня мы с ней очень хорошо сдружились. Мы поддерживали друг друга в тяжёлые моменты.

А с Калинской мы здесь (на турнире «ВТБ Кубок Кремля». — Прим. «Чемпионата») будем пару играть. Но не потому, что мы подруги, а потому что действительно верим: у нас может всё получиться», — ​​​​​ приводит слова Потаповой пресс-служба соревнований.

Кубок Кремля пройдёт с 18 по 24 октября.