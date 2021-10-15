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Российская теннисистка Мишина временно отстранена за нарушение антидопинговых правил

Российская теннисистка Мишина временно отстранена за нарушение антидопинговых правил
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Российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Положительную допинг-пробу 28-летняя теннисистка сдала на турнире в Алма-Ате 25 августа. В образце мочи Мишиной обнаружен экзогенный тестостерон, который входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

6 октября Мишиной было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил, с 16 октября она временно отстранена. У россиянки есть право обратиться к главе независимого трибунала, созванного для рассмотрения её дела, и объяснить причину, по которой она не должна быть отстранена. Пока Мишина своим правом не воспользовалась.

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