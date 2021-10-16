Бадоса: я прогрессирую каждый день, поэтому я сейчас в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Напомним, представительница Испании обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:3, 6:3.

«Я чувствую, что стала очень уверенной в себе. Я верю, что могу победить в каждом розыгрыше. Каждый день я также очень усердно работаю. Я прогрессирую во всем понемногу, и это то, благодаря чему мой уровень растет. Вот почему я в финале и играю против лучших в мире», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.

Соперницей Бадосы по финалу турнира станет белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Азаренко выполнила два эйса, сделала восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.