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Владимир Путин – о Кубке Кремля: вновь Москва становится центром мирового тенниса

Владимир Путин – о Кубке Кремля: вновь Москва становится центром мирового тенниса
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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира ВТБ Кубок Кремля – 2021.

«Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты.

Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов – победителей и призёров самых престижных международных соревнований. Они отлично выступили на прошлогоднем итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских Играх в Токио, других авторитетных состязаниях.

Уверен, что турнир Кубок Кремля пройдёт, как всегда, успешно, станет большим, праздничным событием в международной спортивной жизни, подарит всем яркие, незабываемые эмоции и впечатления», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

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