Финалистка юниорского «РГ» Андреева не смогла выйти в финал квалификации Кубка Кремля

16-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-500 ВТБ Кубок Кремля (Москва), который пройдёт с 18 по 24 октября.
В полуфинале квалификации Андреева в двух сетах уступила представительнице США Бернарде Пере (1) со счётом 2:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Андреева 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Перы – 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Напомним, в текущем сезоне Андреева вышла в финале юниорского «Ролан Гаррос», где в двух сетах уступила представительнице Чехии Линде Носковой со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.
- 16 октября 2021
-
12:40
-
12:34
-
12:09
-
11:22
-
11:09
-
11:07
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
08:18
-
08:11
-
06:35
-
05:56
-
02:13
-
00:27
- 15 октября 2021
-
23:28
-
23:21
-
23:04
-
20:19
-
19:34
-
19:08
-
18:52
-
18:40
-
16:36
-
15:31
-
13:50
-
12:14
-
11:32
-
10:23
-
09:57
-
09:53
-
09:31