Финалистка юниорского «РГ» Андреева не смогла выйти в финал квалификации Кубка Кремля

16-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-500 ВТБ Кубок Кремля (Москва), который пройдёт с 18 по 24 октября.

В полуфинале квалификации Андреева в двух сетах уступила представительнице США Бернарде Пере (1) со счётом 2:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 19 минут. Андреева 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Перы – 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Напомним, в текущем сезоне Андреева вышла в финале юниорского «Ролан Гаррос», где в двух сетах уступила представительнице Чехии Линде Носковой со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.