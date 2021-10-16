Кудерметова и Рыбакина не сумели выиграть турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Теннисистка из Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийка Элисе Мертенс стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. В решающем матче соревнований вторые сеяные Се Шувэй и Мертенс нанесли поражение россиянке Веронике Кудерметовой и представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Се Шувэй и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. Кудерметова и Рыбакина подали два эйса, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

За победу в финале турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Се Шувэй и Мертенс получат 1000 рейтинговых очков и $ 414 500 призовых.