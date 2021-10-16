Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Рыбакина не сумели выиграть турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Кудерметова и Рыбакина не сумели выиграть турнир в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Комментарии

Теннисистка из Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийка Элисе Мертенс стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде. В решающем матче соревнований вторые сеяные Се Шувэй и Мертенс нанесли поражение россиянке Веронике Кудерметовой и представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Се Шувэй и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. Кудерметова и Рыбакина подали два эйса, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

За победу в финале турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Се Шувэй и Мертенс получат 1000 рейтинговых очков и $ 414 500 призовых.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). Финал
16 октября 2021, суббота. 21:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
В. Кудерметова Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3  
7 7 		6  
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021