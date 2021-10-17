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Победители Кубка Кремля разных лет Джумхур и Чилич встретятся в первом круге

Победители Кубка Кремля разных лет Джумхур и Чилич встретятся в первом круге
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Победители квалификации были распределены по мужской сетке турнира «ВТБ Кубок Кремля». Среди теннисистов, получивших право выступить в основных соревнованиях, нет россиян, однако двое из них смогут сыграть с сеяными хозяевами, если одержат победы в матчах первого круга.

Так, победитель квалификации белорус Егор Герасимов в первом раунде основной сетки встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Сильнейший в этой паре за выход в четвертьфинал сыграет со вторым сеяным россиянином Асланом Карацевым. Ещё один победитель отборочного турнира, хорват Борна Гойо, в первом круге проведёт матч с австралийцем Джеймсом Даквортом. Следующим соперником теннисиста, победившего в этой паре, станет третий сеяный Карен Хачанов.

Победитель квалификации украинец Илья Марченко в первом круге встретится с пятой ракеткой турнира Александром Бубликом из Казахстана, а босниец Дамир Джумхур (Q) – с шестым сеяным хорватом Марином Чиличем. Отметим, что в разные годы они оба выигрывали Кубок Кремля – Чилич в 2014 и 2015 годах, а Джумхур – в 2017-м.

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