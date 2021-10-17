Кафельников похвалил Рублёва, Хачанова и Карацева за участие в Кубке Кремля

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников обратился к некоторым участникам ВТБ Кубка Кремля из России.

«В сложившейся ситуации у меня ничего, кроме как огромного уважения и благодарности к Андрею Рублёву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву и быть не может. Зрители Кубка Кремля с достоинством оценят ваш поступок, несмотря на усталость каждого», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля. «Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%», — объяснил своё решение Медведев.

Кубок Кремля пройдёт с 18 по 24 октября. Сетка турнира доступна на «Чемпионате».