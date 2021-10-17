Калинская сыграет с Ястремской, Селехметьева — с Кудерметовой в первом круге Кубка Кремля

Победительницы квалификации были распределены по женской сетке турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Выигравшая отборочный турнир Анна Калинская в первом круге сыграет с украинкой Даяной Ястремской. Россиянка Оксана Селехметьева (Q) встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ещё четверо победителей квалификации в первом раунде основной сетки сыграют друг с другом: китаянка Чжэн Циньвэнь — с украинкой Лесей Цуренко, сербка Александра Крунич — с американкой Бернардой Пера.

Лаки-лузером, заменившим отказавшуюся от участия немку Анжелику Кербер, стала представительница Румынии Ирина Бара. В первом круге она встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии.

Напомним, действующей победительницей соревнований является швейцарка Белинда Бенчич, которая не будет защищать титул.