Калинская сыграет с Ястремской, Селехметьева — с Кудерметовой в первом круге Кубка Кремля

Победительницы квалификации были распределены по женской сетке турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Выигравшая отборочный турнир Анна Калинская в первом круге сыграет с украинкой Даяной Ястремской. Россиянка Оксана Селехметьева (Q) встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Ещё четверо победителей квалификации в первом раунде основной сетки сыграют друг с другом: китаянка Чжэн Циньвэнь — с украинкой Лесей Цуренко, сербка Александра Крунич — с американкой Бернардой Пера.
Лаки-лузером, заменившим отказавшуюся от участия немку Анжелику Кербер, стала представительница Румынии Ирина Бара. В первом круге она встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии.
Напомним, действующей победительницей соревнований является швейцарка Белинда Бенчич, которая не будет защищать титул.
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